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19.08.2026 06:31:29
Wellgistics Health legte Quartalsergebnis vor
Wellgistics Health hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,500 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 77,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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