23.03.2026 06:31:29

Wellgistics Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wellgistics Health hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wellgistics Health -0,080 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,54 Prozent auf 1,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,4 Millionen USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,430 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,34 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 18,13 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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