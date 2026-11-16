Wellgistics Health: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wellgistics Health hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -23,000 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,30 Prozent auf 2,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at