Wellgistics Health zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wellgistics Health hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Wellgistics Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 85,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at