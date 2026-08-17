Wellness Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wellness Communications hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,24 Milliarden JPY gegenüber 2,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at