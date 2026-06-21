FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
21.06.2026 04:16:15
Wellness zone on a plane? Qantas wants to hack jet lag on world’s longest nonstop flight
Airbus has modified the A350-1000 so it can fly the approximate 17,000 km between Sydney and LondonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!