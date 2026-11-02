WELLNET: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WELLNET hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 11,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,35 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at