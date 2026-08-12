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12.08.2026 06:31:29
WELLNET stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WELLNET hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat WELLNET 2,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,61 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 57,27 JPY gegenüber 57,56 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,87 Prozent zurück. Hier wurden 10,06 Milliarden JPY gegenüber 10,92 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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