02.02.2026 06:31:29
WELLNET vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
WELLNET hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 13,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WELLNET 14,49 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat WELLNET 2,52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.
