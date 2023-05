Wellpappeindustrie erhöhte Umsatz 2022 um ein Fünftel

Die österreichischen Wellpappeproduzenten blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. "2022 war geprägt von Marktverwerfungen infolge des Russland-Krieges gegen die Ukraine, der Energiekrise und einer zunehmenden Konsumeintrübung", sagte Stephan Kaar, Sprecher des Branchenverbands Forum Wellpappe Austria am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Trotz eines leichten Rückgangs der Absatzmenge stieg der Umsatz der Wellpappeindustrie 2022 um 21,6 Prozent auf rund 740 Mio. Euro.

"Dieser Anstieg reichte jedoch bei weitem nicht aus, den extremen Kostendruck bei Wellpappe-Rohpapieren, Hilfsstoffen und Energie voll auszugleichen", so Kaar. Seit Anfang 2021 seien die Kosten für Rohpapiere bis Herbst 2022 um mehr als die Hälfte angestiegen. Die gestiegenen Kosten "waren eine große Herausforderung für die heimischen Betriebe und erforderten eine hohe Flexibilität".

Die Absatzmenge sank 2022 um 6,1 Prozent auf etwa 995 Mio. Quadratmeter. Das wichtigste Produkt der Wellpappeindustrie seien Lebensmittelverpackungen, die rund 46 Prozent der Produktionsmenge ausmachen, sagte Franz Grafendorfer vom Forum Wellpappe Austria. Maschinen, Möbel, Elektronik und Automotive seien für knapp ein Fünftel der Produktionsmenge verantwortlich, Versandverpackung für ein Zehntel.

Kritik äußerte Kaar an dem von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf für eine neue EU-Verpackungsordnung. Man unterstütze die übergeordneten Ziele der Verordnung wie eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft oder eine weitere Senkung des Materialeinsatzes. "Unsere Kritik richtet sich jedoch im Kern insbesondere gegen pauschalierte Mehrwegquoten", sagte Kaar. So lehne man etwa verpflichtende Mehrwegquoten für verschiedene Verpackungen ab. "Die Eingriffe halten wir weder für gerechtfertigt, noch für ökologisch vorteilhaft", so der Branchenverband-Sprecher. Anstelle von Mehrwegquoten solle die konkrete Ökobilanz der Verpackungen ausschlaggebend sein.

Das aktuelle Jahr habe die Wellpappeindustrie mit einem starken ersten Quartal begonnen, worauf eine sinkende Nachfrage folgte. Man sei aber optimistisch, dass die Nachfrage im Sommer wieder steigen werde, so Kaar. Das liege daran, dass die Lager nach den Lieferschwierigkeiten wieder leerer werden und die Menschen mehr konsumieren. "Wir glauben schon, dass wir in Richtung drittes, viertes Quartal wieder steigende Zahlen zum Vorjahr haben", sagte der Sprecher des Branchenverbands.

prmh/tpo

(APA)