Wellplayed Rizest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wellplayed Rizest lud am 12.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Wellplayed Rizest vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,29 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -30,210 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Wellplayed Rizest mit einem Umsatz von insgesamt 763,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 75,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at