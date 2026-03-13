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13.03.2026 06:31:28
Wellplayed Rizest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wellplayed Rizest hat am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Wellplayed Rizest -1,280 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,63 Prozent auf 781,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 653,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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