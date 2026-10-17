Wells Fargo Aktie

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WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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17.10.2026 19:38:27

Wells Fargo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 13, 2026, Wells Fargo (NYSE:WFC) announced that diluted earnings per share increased 13% year-over-year to $1.87. Continuous operational efficiency enables the lender to reinvest cost savings into core growth areas while expanding profitability. Three key insights from management highlight how this execution supports long-term value.

Management keeps trimming non-revenue overhead to direct capital toward higher-returning units. Reducing staff every single quarter for six years gives the bank structural cost leverage over higher-cost competitors.

Adding specialized relationship managers in commercial and business banking expands primary deposit relationships and cross-selling. Paying for dedicated talent directly accelerates account expansion and higher-margin product uptake.

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Wells Fargo & Co. 74,33 0,81% Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L) 1 075,20 -0,81% Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y- 20,41 -0,15% Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

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