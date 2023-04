Wells Fargo-Aktie stabil: Wells Fargo macht mehr Gewinn

Bei der Bank aus San Francisco Wells Fargo wuchs der Gewinn um 32 Prozent auf fünf Milliarden Dollar. Hier schnellte der Zinsüberschuss um 45 Prozent in die Höhe. Die Papiere von Wells Fargo verloren im NASDAQ-Handel schlussendlich minimale 0,05 Prozent auf 39,64 US-Dollar.

Mit ihrem breit aufgestellten Geschäftsmodell und einem vergleichsweise dicken Kapitalpolster hat das große Geldhaus die jüngsten Bankenturbulenzen besser überstanden als amerikanische Regionalbanken. In diesem Segment hat der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank viele Sparer verunsichert. Sie zogen daraufhin ihre Gelder von US-Regionalinstituten ab und trugen sie zu Großbanken wie Wells Fargo. Auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte Mitte März von einem Zufluss an Einlagen berichtet, es gebe eine "Flucht in Qualität".

Bei Wells Fargo schrumpften die Einlagen um sieben Prozent.

Die US-Notenbank hat die Zinsen binnen Jahresfrist von nahe null auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzufangen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Doch Nebenwirkungen der Zinserhöhungen zeigen sich auch in den Bilanzen der großen Institute.

