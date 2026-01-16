Wells Fargo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wells Fargo hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 170,28 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,90 Milliarden BRL umgesetzt.

Wells Fargo hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 685,35 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 680,74 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at