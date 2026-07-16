Wells Fargo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wells Fargo äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 563,57 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 367,59 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47 324,38 Milliarden ARS im Vergleich zu 35 173,96 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at