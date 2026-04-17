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17.04.2026 06:31:29
Wells Fargo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Wells Fargo hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,80 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 29,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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