Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
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12.10.2026 15:17:30
Wells Fargo Downgrades Adobe to Underweight, Says AI Survey Shows It Is Losing Budget Share
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30.09.26
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Analysen zu Wells Fargo & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|212,95
|0,83%
|Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
|26 180,00
|-3,25%
|Wells Fargo & Co.
|72,01
|-0,54%
|Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
|1 061,00
|-1,03%
|Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-
|20,07
|-0,25%
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Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.