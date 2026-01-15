Wells Fargo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wells Fargo hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,42 Prozent auf 31,56 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,26 USD, nach 5,37 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 123,53 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 126,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at