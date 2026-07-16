Wells Fargo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wells Fargo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,77 CAD gegenüber 2,22 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,50 Milliarden CAD – ein Plus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 42,40 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at