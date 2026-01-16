Wells Fargo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wells Fargo äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 465,61 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 285,82 ARS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 45 358,41 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30 797,35 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1581,86 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 983,43 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 156 074,94 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 115 626,81 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at