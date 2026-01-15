Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
|
15.01.2026 03:49:43
Wells Fargo misses profit estimates on severance costs, shares fall
WELLS Fargo missed analysts’ profit estimates in the fourth quarter on Wednesday, after it booked US$612 million in severance expenses as part...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Wells Fargo & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
|1 237,99
|0,97%
|Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-
|24,51
|0,45%
|Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
|27 020,00
|-0,22%
|Wells Fargo & Co.
|76,69
|0,34%