Wells Fargo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wells Fargo ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wells Fargo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,12 Milliarden BRL – eine Minderung von 4,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 175,29 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at