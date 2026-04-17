Wells Fargo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wells Fargo hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,99 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,61 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at