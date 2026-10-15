Wells Fargo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wells Fargo hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 170,87 Milliarden BRL im Vergleich zu 172,48 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at