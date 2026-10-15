Wells Fargo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wells Fargo äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 560,94 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 441,07 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49 885,86 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42 054,36 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at