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15.10.2026 06:31:29
Wells Fargo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Wells Fargo ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wells Fargo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,29 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,59 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,56 Milliarden CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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