Tuesday Morning Aktie
WKN: 920850 / ISIN: US8990355054
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13.07.2026 14:23:00
Wells Fargo Reports Q2 Earnings Tuesday Morning. Here's the Number That Matters Most.
Wells Fargo (NYSE: WFC) reports its second-quarter results at about 7 a.m. ET on Tuesday, July 14, with a conference call to follow at 10 a.m. For most big banks, a quarterly report is mainly a read on loan demand, credit costs, and trading. For Wells Fargo, this one carries a question investors have asked for years: Can the bank finally grow again?That question exists because of a penalty that shaped the last seven years. In 2018, following its fake-accounts scandal, the Federal Reserve capped Wells Fargo's assets at $1.95 trillion, effectively freezing the size of the balance sheet. The Fed lifted that cap in June 2025. For the first time since 2018, the balance sheet can grow with the business without the asset-growth restriction.So when the results land Tuesday morning, the line to watch isn't earnings per share. It's net interest income.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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