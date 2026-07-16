Wells Fargo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wells Fargo hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169,73 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,55 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at