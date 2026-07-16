Wells Fargo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wells Fargo hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 33,59 Milliarden USD gegenüber 30,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at