Wells Fargo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wells Fargo präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at