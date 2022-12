Wells Fargo vom Wirtschaftsmagazin Euromoney als "Global Best in Service" ausgezeichnet

Wells Fargo wurde vom Euromoney Wirtschaftsmagazin als "Global Best in Service" für US-Dollar-Bargeldmanagement für Finanzinstitute im Rahmen seiner 2022 Cash Management Financial Institutions Survey ausgezeichnet. Im 21. Umfragejahr befragte das Magazin nun bei seiner Jahresumfrage Bargeldverantwortliche, Schatzmeister und Finanzleiter weltweit, wie sie ihre Top-Anbieter bei ihren Cash Management-Dienstleistungen weltweit bewerten und einstufen.

"Die Ergebnisse bestätigen, dass unsere Serviceleistungen ein Hauptunterscheidungsmerkmal auf dem Markt darstellen und auch weiterhin bleiben”, so Marcus Sehr, Global Treasury Management (GTM) Banks Leader von Wells Fargo. "Es erfüllt uns mit Stolz, diese Anerkennung von Euromoney und der Branche erhalten zu haben und wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kunden uns als ihrem bevorzugten Partner für Cash-Management-Dienstleistungen weiterhin vertrauen.”

Die Auszeichnung nebst dem jüngsten Branchenerfolg, darunter der Erfolg die Top-ACH (automatisierte Clearingstelle) im 10. aufeinanderfolgenden Jahr geworden zu sein, zeigt die Branchenführerschaft von Wells Fargo in den Bereichen Zahlungsverkehr und Cash Management.

"Wir sind bestrebt, unsere Kunden mit innovativen Produkten und Serviceleistungen versorgen zu können, die ihr Unternehmen zum Erfolg führen”, ergänzte Joanne Strobel, Corporate & Investment Banking Segment Solutions & Advisory Leader von GTM. "Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir die Serviceleistungen priorisieren und mit unseren Kunden eine Partnerschaft eingehen, um Lösungen zur Verfügung zu stellen, die für ihr Unternehmen hervorragend geeignet sind.”

Über Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das über Vermögenswerte in Höhe von rund 1,9 Billionen US-Dollar verfügt und mit Stolz einen von drei US-Haushalten und über 10% der kleinen Unternehmen in den Vereinigten Staaten bedient. Wir bieten eine breit gefächerte Mischung aus Bank-, Investment- und Hypothekenprodukten und -serviceleistungen sowie gewerbliche und Verbraucherfinanzierungen durch unsere vier berichtspflichtigen Geschäftssegmente: Consumer Banking und Lending, Commercial Banking, Corporate und Investment Banking und Wealth & Investment Management. Das Wirtschaftsmagazin Fortune stufte Wells Fargo im Jahr 2022 auf Platz 41 der größten Unternehmen Amerikas ein. In den Gemeinschaften, die wir bedienen, konzentriert sich das Unternehmen bei seinen sozialen Auswirkungen auf die Schaffung einer nachhaltigen, umfassenden Zukunft für uns alle durch die Unterstützung von Erschwinglichkeit von Wohnraum, Wachstum kleiner Unternehmen, von finanzieller Gesundheit und einer emissionsarmen Wirtschaft.

