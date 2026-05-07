Wells Fargo Aktie

Wells Fargo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

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07.05.2026 06:00:14

Wells Fargo whistleblower appeals for restoration of $180mn award

Payout to bank’s former security chief was cut to $55mn two weeks after Trump appointee became SEC chairWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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