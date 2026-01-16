Wells Fargo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wells Fargo hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,00 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent auf 44,01 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,72 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,36 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,49 Prozent zurück. Hier wurden 172,15 Milliarden CAD gegenüber 172,99 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at