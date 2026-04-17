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17.04.2026 06:31:29
Wells Fargo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wells Fargo veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 453,76 ARS gegenüber 293,44 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45 085,59 Milliarden ARS – ein Plus von 42,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31 639,57 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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