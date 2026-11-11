Wellstar Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wellstar Technologies äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,14 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wellstar Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 24,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at