Welltower Aktie
WKN DE: A1H74M / ISIN: US42217K6010
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05.11.2026 17:00:02
Welltower: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Welltower (NYSE:WELL) raised the midpoint of its full-year normalized funds from operations (FFO, a property earnings measure that adds depreciation back to net income) guidance by $0.10 to $6.50 per share.
Investors focused on long-term compounding should care because accelerating pricing power and aggressive capital deployment are driving double-digit per-share cash flow growth.
Three things management said stand out.
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Nachrichten zu Welltower Inc 6 1-2 % Cum Conv Perp Pfd Shs (I)
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