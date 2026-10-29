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29.10.2026 06:31:29
Welltower hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Welltower gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Welltower einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
Welltower hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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