Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
|
10.02.2026 23:01:03
Welltower Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $96.44 million, or $0.14 per share. This compares with $119.97 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 41.3% to $3.18 billion from $2.25 billion last year.
Welltower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.44 Mln. vs. $119.97 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.19 last year. -Revenue: $3.18 Bln vs. $2.25 Bln last year.
Outlook for 2026 : Range of $3.11 to $3.27 per diluted share
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Welltower Inc
|
09.02.26
|Ausblick: Welltower präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.02.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Welltower von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Welltower informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26