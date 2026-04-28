Welltower Inc. Reports Climb In Q1 Profit

(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $728.67 million, or $1.02 per share. This compares with $257.95 million, or $0.40 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 38.4% to $3.35 billion from $2.42 billion last year.

Welltower Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $728.67 Mln. vs. $257.95 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.40 last year. -Revenue: $3.35 Bln vs. $2.42 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.24 To $ 3.38