Welltower Aktie
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
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26.10.2026 21:13:51
Welltower Inc. Reveals Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $280.559 million, or $0.41 per share. This compares with $396.587 million, or $0.54 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 27.7% to $2.685 billion from $3.715 billion last year.
Welltower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $280.559 Mln. vs. $396.587 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.54 last year. -Revenue: $2.685 Bln vs. $3.715 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.31 To $ 3.37
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