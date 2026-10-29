Welltower: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Welltower hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,87 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Welltower 11,35 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5 573,04 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 3 566,28 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at