Welltower: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Welltower äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,54 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at