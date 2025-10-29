Welltower stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Welltower hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Welltower 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,69 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Welltower einen Umsatz von 2,05 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at