Welltower stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Welltower hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Welltower 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,35 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,42 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at