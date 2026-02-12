Welltower stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Welltower hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Welltower 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Welltower mit einem Umsatz von insgesamt 3,18 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 41,49 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahr 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,84 Milliarden USD, während im Vorjahr 7,99 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at