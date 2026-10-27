Welltower Aktie

Welltower für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 18:50:21

Welltower Stock Falls 6%

(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) is down 5.69 percent, losing $13.69 to $226.92 on Tuesday. The decline possibly follows the company's third-quarter results announced yesterday, with net income falling to $280.56 million, or $0.41 per share, from $396.59 million, or $0.54 per share, a year earlier.

Welltower is currently trading at $226.92, down from the previous close of $240.61 after opening at $233.28 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $224.86 and $237.93 during the session. Trading volume stands at 1.81 million shares, compared with an average volume of 2.74 million shares.

Third-quarter revenue declined 27.7 percent, to $2.69 billion from $3.72 billion a year earlier. Welltower provided full-year earnings guidance of $3.31 to $3.37 per share. The company's shares have traded between $174.91 and $255.20 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Welltower Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Welltower Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Welltower Inc 202,40 -4,62% Welltower Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen