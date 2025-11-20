Welsbach Technology Metals Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Welsbach Technology Metals Acquisition lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Welsbach Technology Metals Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at