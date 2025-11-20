Welsbach Technology Metals Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Welsbach Technology Metals Acquisition hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Welsbach Technology Metals Acquisition -0,020 USD je Aktie generiert.

