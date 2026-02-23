Welsbach Technology Metals Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Welsbach Technology Metals Acquisition hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Welsbach Technology Metals Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,590 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at